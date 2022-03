Claves para prevenir las enfermedades renales

“No es común, pero sí hay niños esperando por trasplante renal, porque no se identificaron las causas de una manera temprana (…). Lo más común que encontramos son los niños que hacen infecciones de vías urinarias y si no son bien tratados o atendidos a tiempo pueden llegar a situaciones graves, pero los tumores de Wilms y otros, no son la principal causa en nuestro medio”, explica la nefróloga pediatra.

Como recomendación a los papás, para prevenir este tipo de enfermedades, hizo énfasis en la hidratación de los niños, verificar que estén orinando adecuadamente, estar atentos a la aparición de edemas en manos, cara o miembros inferiores, pues en caso de notarlos deben “alertarse, porque ya el riñón está hablando”.

También deben estar atentos al color de la orina, si el infante presenta ardor o empiezan a tener diferencias tensionales.

En el Día Mundial del Riñón el mensaje es prevenir y consultar constantemente al servicio médico.