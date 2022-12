Siga estos consejos para cuidar su salud mental en Navidad y Año Nuevo

Organizar las cosas con tiempo y no dejar todos los preparativos para última hora: a veces, debemos considerar pedir ayuda a los demás. Delega o reparte con familiares y amigos aquellas actividades que no te hagan sentir bien, como organizar los eventos, comprar los regalos, decorar la casa o preparar las comidas.

No importa que NO todo esté perfecto. Es fundamental relajarnos y disfrutar de tiempo de calidad durante nuestros días de descanso. Un buen consejo es dedicarnos tiempo a nosotros mismos para disfrutar de las cosas que nos hacen especial ilusión.

Analiza tus pensamientos y modifícalos por otros más positivos y/o realistas si es necesario. No todo el mundo tiene que estar feliz en Navidad, los problemas no van a desaparecer por sí solos, pero lo cierto es que, a pesar de todo ello, podemos estar con las personas queridas y disfrutar de buenos momentos.

Si estás lejos de tus seres queridos, busca compañía y mantente más activo que de costumbre. A veces un simple paseo al aire libre puede ayudarnos mucho a mejorar nuestro estado de ánimo.

Cuando un ser querido no está, es normal echarle de menos y sentirnos tristes por su ausencia o por los recuerdos felices juntos que nos vienen a la cabeza en estas fechas. Deja que la tristeza fluya, pero no te recrees en ella. Lo mejor es buscar nuevas actividades y tradiciones que no asocies a esa persona.

Replantea las expectativas frente a las festividades. Lo importante es que tú estés cómodo con lo que haces y tienes en la navidad, vive este mes a tu manera y no te sientas obligado a cumplir con lo que dicta la sociedad.

Vive la navidad sólo con quien te sientas a gusto. No te obligues a asistir a reuniones y fiestas en las que haya mucha gente que te incomode. Estar con quienes quieres es un gran regalo para ti mismo.

Adapta tus objetivos personales. Si no cumpliste alguna meta que te habías propuesto en el año piensa en cómo la puedes modificar para conseguirla el año que viene o replantea si es o no necesario mantenerla. No te exijas más de lo necesario.