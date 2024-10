La juez cuarta penal del circuito de Valledupar, Ibeth Lafourie, con funciones de control de garantías, legalizó ayer la captura de una mujer que fue detenida por haber golpeado a su hijo de ocho años con un candado metálico en la cabeza. La Fiscalía le imputó cargos a la indiciada por violencia intrafamiliar.

María Isabel Amaya, de 25 años, fue aprehendida por una patrulla de la Policía en el barrio El Carmen de esta capital, luego que la misma comunidad diera aviso sobre las lesiones que le había causado al pequeño.

'Mi hijo se demoró en la tienda y eso no me gustó. Soy una mamá muy grosera, no puedo controlar mi ira cuando cojo rabia y por eso le pegué con un candado al niño', le indicó a los uniformados que atendieron el llamado.

Los agentes encontraron al menor golpeado. Según el informe del Instituto de Medicina Legal, el niño registra un hematoma en la cabeza y otro en el ojo izquierdo, por los que le fue dada una incapacidad de 25 días.

Amaya no se allanó a los cargos ante la juez que le dictó detención preventiva de la libertad en su residencia. El director seccional del ICBF, Alberto Esmeral, señaló que investigarán lo sucedido.