Voces a favor y en contra del anuncio de suspensión de la APP del Dique

Por su parte, el representante Dolcey Torres, liberal, coordinador de la comisión accidental sobre el Canal del Dique, le dijo a este diario: "La comunidad nos ha manifestado que no se ha socializado a profundidad este proyecto, también conocemos de unas alertas medioambientales por lo que consideramos responsable el aplazamiento de la adjudicación para que el ministerio en este tiempo logre hacer las revisiones pertinentes, de forma que el proyecto se adjudique sin ningún tipo de inconveniente".

En cambio, el exrepresentante César Lorduy cuestionó en este medio: "No puedo celebrar una decisión sobre un proyecto que tiene más de 50 años de 'prudencia', y es primordial para beneficiar el transporte de mercancías hasta los puertos del Caribe, pero también porque representaba un alivio a la sedimentación y riesgos de inundación que hace más de 10 años causaron una enorme tragedia, dejando más de 100 mil damnificados. Y ojalá las aguas tengan la 'prudencia' de no inundarnos nuevamente y la de no seguir contaminando la Bahía de Cartagena. Creo que es el proyecto con más socialización que existe en Colombia y para la debida diligencia basta tener el acompañamiento de la Contraloría".

Y el ex presidente del Congreso, José David Name, de La U, señaló a este periódico: Era predecible el aplazamiento, la APP del río Magdalena tiene una importancia superior. Es importante mirar bien los diseños con un solo oferente, cuestionado; es importante consultar a las comunidades y hacer un estudio medioambiental serio. Estoy de acuerdo y espero que este gobierno cumpla con su trabajo y saque adelante la APP del Canal del Dique y cumpla la promesa de los últimos tres gobiernos de sacar adelante la APP del río".