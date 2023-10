Aumenta la presencia policial en las vías de Sucre, Córdoba y Bolívar

Para el caso de Bolívar, que es otro departamento que ofrece las playas de Cartagena como uno de sus grandes atractivos, la Policía dispuso de 120 de sus uniformados de tránsito para que cuiden las carreteras durante el puente festivo, y esperan la movilización de 85 mil vehículos.

En Córdoba tanto la Policía del Departamento como la Metropolitana de Montería han dispuesto de operativos especiales para garantizar la seguridad en las vías y en los territorios.

La Policía de Carreteras recomienda: verificar el vehículo antes de cualquier desplazamiento; no exceder los límites de velocidad; no adelantar en doble línea; no realizar maniobras peligrosas; no conducir bajo efectos de bebidas embriagantes y ante cualquier eventualidad se pueden comunicar a la línea 767.