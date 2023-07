Preocupación en zonas Pdet por financiación de los proyectos implementados

Según lo expresado, desde el Gobierno se requiere de un plan de convocatorias, que no es otra cosa que una hoja de ruta en la que se define el destino y monto de las inversiones; sin embargo, este documento hasta el momento no habría sido creado ni presentado ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad Paz, que es la entidad encargada de aprobarlo.

“Debido a que no está elaborado dicho plan, ni la Agencia para la Renovación del Territorio, ART; ni el Departamento Nacional de Planeación, ni mucho menos la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, a través de su directora Gloria Cuartas; nos dan solución a la problemática existente, y afirman que sin plan de convocatorias no puede haber Ocad Paz; lo cual está alejado de la realidad jurídica, ya que en el artículo 24 de la ley 2279 de 2022, por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio 2023 -2024, habla de la creación de una propuesta metodológica para poder aprobar proyectos susceptibles a ser financiados con los recursos de la asignación para la paz; pero jamás nombra un plan de convocatorias; lo que hace que estos dos conceptos sean muy diferentes y no incluyentes”, aseguran, pues hasta la fecha todos los proyectos implementados durante el gobierno de Iván Duque quedaron sin recursos y se encuentran paralizados.