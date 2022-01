Anuncios de la UNGRD paralizan, de momento, la toma a la vía

Las nuevas máquinas dispuestas en estos trabajos de más de 20 mil millones de pesos serán utilizadas para realizar trabajos de mitigación en las partes de playas que se han armado en la margen derecha de Cara e’ gato por donde era el cauce anterior del río, “lo que queremos es que el cauce regrese al inicial para que no vierta tanta agua hacia donde lo hace ahora. Creo que vamos por buen camino, creo que nos van a escuchar y tengamos fe, pero si en contados días no vemos soluciones y que no entran esas máquinas a trabajar la comunidad está de acuerdo con tomar las vías de hecho. Vamos a agotar primero todas las instancias”, puntualizó.

A su turno Darinel Regino, uno de los habitantes de la zona de El Rabón, sostuvo que en la Mojana perdieron todo, hasta el punto de desaparecer, menos la fe y la esperanza, por eso le pide al gobierno nacional que cierre cuanto antes el boquete de Cara e’ gato.

“Ojalá el Gobierno Nacional no permita que se nos pierdan las esperanzas y la fe”, anotó Darinel Regino.

Los nuevos anuncios de la UNGRD demuestran que las acciones desplegadas por los afectados han dado resultados.