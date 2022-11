Este miércoles 23 de noviembre mojaneros realizarán bloqueo de vías

Ante esto y después de 4 horas de deliberaciones los ganaderos, agricultores y comunidad damnificada se levantaron de la mesa.

Carlos Martelo, ganadero, le dijo a EL HERALDO que “nos paramos de la mesa porque el personal del Gobierno Nacional no trajo ninguna solución. La persona que mandaron nos dijo que tenía poder decisorio y no era cierto, entonces y que va a consultar sobre las peticiones que se hicieron con antelación y no ocurre nada positivo. Vamos a pararnos en las vías. Estamos muy desilucionados”.

Por su parte Manuel Cadrazco Salcedo, alcalde del municipio de San Benito, calificó la reunión como un “fracaso que nos decepciona”, al punto que tanto en sus redes sociales como en la entrevista con EL HERALDO dijo que los funcionarios que envió el Gobierno Nacional “no eran de quinta categoría sino de 50 porque no saben si esto es Colombia”.