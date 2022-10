La disputa por la tierra en el Caribe, un caldo de cultivo para la violencia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que como Gobierno jamás han indicado la no intervención de las ocupaciones ilegales por parte de las fuerzas del Estado, además ha extendido un llamado a las organizaciones que están haciendo estas invasiones para “no quitar oxígeno político a la reforma agraria”.

El jefe de la cartera de Defensa mencionó que “el Gobierno no ha dado orden a nadie de que no se desaloje a nadie, lo que se señala es que la ley dispone que en las 48 horas siguientes de la ocupación, la Policía, a solicitud del afectado, debe intervenir para producir el desalojo, por eso no hay contradicción: son términos señalados por la ley y la Policía ha actuado en varios casos”.