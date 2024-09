El Gobierno nacional y la empresa Zelestra (solarpack) entregaron en Montería el parque solar más grande de Colombia. Es un complejo de más de 220 mil paneles solares que generará energía limpia para 132 mil hogares y beneficiará a cerca de 430 mil personas de estratos vulnerables.

Lea también: Por orden de la Corte Constitucional piden excusas y gradúan a estudiante en Sincelejo

El presidente Gustavo Petro estuvo ayer en la inauguración de ese parque que se llama La Unión, donde aseguró que es “carreta” lo de la importación de gas pues, desde hace años, Colombia lo viene importando.

En esa misma línea explicó que las normas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) favorecen y permiten a los generadores de energía especular con el precio, lo que afecta a la población.

Criticó que la transición energética no se ha dado aceleradamente por la Creg.

“Tenemos el sol y no lo aprovechamos, ¿por qué no lo aprovechamos?, porque la fórmula de la Creg no lo permite hasta hace muy poco. Esto que parece tan fácil no se puede es por las normas, porque las normas las han hecho los que sí se ganan gran cantidad al generar la energía”, anotó el mandatario de los colombianos.

El Parque Solar Fotovoltaico La Unión consta de 220.960 paneles solares con capacidad para generar 100 megavatios. Se extiende en un área de 230 hectáreas situadas en el kilómetro 12 de la vía a Planeta Rica. Tuvo un período de construcción de aproximadamente año y medio y su inversión fue de $100 millones de dólares.

Lea además: Las tres hipótesis detrás del crimen del dragoneante Pérez, del Inpec

El proyecto fotovoltaico La Unión se erige como uno de los proyectos solares más importantes en el país y el más grande del departamento de Córdoba, generando energía limpia.

Es un referente en la lucha contra el cambio climático, pues su ubicación estratégica en un área con alto potencial solar y condiciones climáticas favorables, sumada a una cuidadosa planificación ambiental, ha permitido minimizar el impacto negativo sobre el entorno natural, pero además evitar la emisión de 123.346 toneladas de CO2 al año, equivalente a plantar 12.3 millones de árboles.