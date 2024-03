ARN atenderá a mujeres firmantes de paz con un presupuesto de $8 mil millones

“Esto es un paso significativo no solo por la asignación histórica de recursos sino porque esta estructura territorializada no existía en la Agencia. El enfoque feminista de la ARN no es un titular, tiene asignados recursos de más de 8000 millones de pesos que se van a distribuir en el trabajo con las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz alrededor de su proceso de fortalecimiento, en escuelas de formación política, de liderazgo, en la redistribución del cuidado, para el acceso a la estrategia de sostenibilidad de proyectos productivos y también con las mujeres familiares de firmantes asesinados”, anotó Miller.

El Programa de Reincorporación Integral cuenta con 153 Acciones Afirmativas para el Enfoque de Mujeres y Género.

Sobre la reincorporación económica a corte del 29 de febrero de 2024 han sido desembolsados 1.709 proyectos que cuentan con la participación de mujeres (1.594 individuales y 115 colectivos) por un valor total de $ 65.086.286.891.