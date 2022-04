Buscan frenar el tráfico de las especies amenazadas

En todo tiempo la hicotea afronta un viacrucis en las poblaciones del departamento de Sucre donde es uno de los platos más apetecidos en la mesa, pero en esta Semana Santa ese ‘padecimiento’ aumenta por la demanda gastronómica.

Sin embargo, en estos momentos y a diferencia de otras temporadas similares, la Policía Nacional no ha incautado hicoteas y tampoco ha capturado a sus portadores. Ello no quiere decir que en esta vigencia no se hubiesen registrado casos de estos, pues el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Sucre, a cargo del mayor Jhon Ladino Reyes, da cuenta que en lo que va de este año han realizado 3 capturas en el municipio de San Marcos que han arrojado 113 hicoteas incautadas.

Mientras que en el 2021 hubo 13 capturas en San Marcos, Sampués y Corozal que dejaron como saldo la incautación de 304 hicoteas, algunas de ellas muertas.

Un habitante de Majagual y otro de San Marcos le aseguraron a este medio que la venta de hicoteas en estas zonas del sur de Sucre son constantes, las realizan en veredas y caseríos por donde no transita con frecuencia la autoridad policial.

Las venden entre los 10 mil y 40 mil pesos. El precio más alto depende de si el animal tiene huevas. Y un plato de hicotea preparado vale entre 18 y 25 mil pesos.

En estos tiempos de la Semana Mayor la Policía de Carreteras y el personal de la Policía Ambiental aumentan los controles para evitar el tráfico no solo de la hicotea sino también de otras especies como ponche, armadillo y pisingo.

El mensaje de la Policía es “vivir esta Semana Santa en paz y armonía con la naturaleza”.