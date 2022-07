Este miércoles vence el plazo para presentar ofertas para la APP del Dique

Este miércoles se conocerán los oferentes que siguen en la puja por el proyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, el cual es conocido como APP del Canal del Dique.

Ante esto, voces de las comunidades de las zonas de influencia de este ecosistema y un grupo de senadores pidieron que se suspenda el proceso licitatorio que se pretende adjudicar el próximo 4 de agosto, según la información depositada en la plataforma Secop I.

Manifestaron que el proyecto carece de socialización, claridad sobre los impactos y afectaciones a nivel medioambiental y económico.

El senador Iván Cepeda solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –entidad a cargo del proyecto– que se paralice el proceso, debido a que el contenido del mismo “no ha sido objeto de suficiente participación ciudadana”.

“Se está intentando a marchas forzadas que el 4 de agosto se asigne esta contratación y es una cifra gruesa, estamos hablando de $3.2 billones. Una situación de esa naturaleza y que no ha sido debidamente consultada a las comunidades, que no están advertidas de los peligros que representa ese megaproyecto, creemos que no se reúnen las condiciones necesarias para que se produzca la asignación de ese contrato”, dijo.