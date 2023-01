Anuncian protocolo de seguimiento al PAE en la Costa Caribe

“Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes. También se evidenciaron fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas. El 16% de las instituciones educativas no cuenta con cocina; el 26% no tiene un lugar de almacenamiento; el 15% carece de comedor y el 22% no dispone de un sitio para la refrigeración de los alimentos”, sostuvo.

En el resto del país los hallazgos también fueron detectados en Caquetá, Neiva, Buenaventura, Apartadó, Bello, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, y Yopal.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa, es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia y fortalecer los espacios de participación y control como los Comités de Alimentación Escolar y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas. En este caso en particular, se hace un llamado a las instituciones educativas y a las familias para generar conciencia en los niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos”, concluyó el Defensor del Pueblo.