Álex Flórez afirmó que renunciaría a la política si genera nuevo escándalo

"Tarjeta roja. Si llego a tener un nuevo episodio de estos, renuncio a la política. Me retiro de la política si vuelvo a estar en un episodio de estas características. He hecho una promesa para el país. Esto no va a volver a pasar", afirmó.

El congresista reiteró su promesa de no volver a tomar licor y de comenzar en firme su tratamiento para superar la adicción al alcohol.

“Le prometí al país, a 50 millones de personas, a mí mismo, que no me volveré a tomar un trago desde el 2 de septiembre del año 2022. Eso es algo que no va a volver a pasar, estoy con el firme propósito de seguir concentrado y demostrar una versión de mí (…) Me pasé de la raya. Es mi propósito seguir avanzando y dar buen ejemplo. Quiero que esta sea una oportunidad para trabajar en una agenda legislativa en estos temas”, dijo al medio capitalino.

Por su parte, el congresista desmintió los rumores que indicaban que la mujer que lo acompañaba era menor de edad.