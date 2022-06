¿Qué une y distancia a Gustavo Petro de Rodolfo Hernández?

“No somos iguales”

Ante los intentos de Petro, este fin de semana el candidato de la Liga Anticorrupción reiteró que, pese a sus propuestas también representan un cambio, su visión no es igual a la del ex alcalde de Bogotá.

“Yo tengo una manera de hacer un cambio, yo no me pongo a expropiar, yo no me pongo a poner más impuestos cuando se están robando la plata, eso es absurdo. Imagínese, poner más impuestos para que sigan robando”, dijo Hernández en una entrevista para El Tiempo.

De ahí que EL HERALDO consultó a expertos y analistas para establecer las principales diferencias y similitudes entre los aspirantes. En primer término, los dos programas de gobierno muestran coincidencia en temas como: Revisión de la Policía y el Esmad, reformas al Icetex, apoyo al aborto, renta básica, diálogos con el Eln y el fortalecimiento del campo colombiano.

Para el analista y consultor político Alejandro Blanco, en el contenido de los programas de gobierno de Hernández y Petro “existe una serie de diferencias de fondo”.

Blanco señala que un primer gran elemento tiene que ver con la transición energética del país: “Petro propone suspender la exploración Petrolera , mientras que Hernández propone continuarlas”.

Frente a este tema Danny Ramírez, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, señaló a este diario que mientras Petro “ha sido consistente en su ‘no’ al fracking, por el otro lado Rodolfo tiene una posición más similar a la que tuvo Iván Duque de decir no al fracking, pero sí a empezar a hacer exploración”.

De fondo en la educación

Aunque ambos candidatos plantean la necesidad de promover una reforma al Icetex que condone deudas de estudiantes con la entidad, la distancia se marca en los tiempos y la ejecución.

Hernández en este sentido propone un cambio progresivo y escalonado. “Condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el Icetex, aplicando inicialmente filtros: quienes hacen parte de los estratos 1 y 2, y quienes obtengan los mejores promedios”.

Mientras que Petro anticipó que su plan es reformar “la lógica bancaria del Icetex” y crear “un ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios.

Seguridad, con matices

El líder de la Colombia Humana propone reformar a las Fuerzas Militares y a la Policía. Hecho que Hernández no contempla.

En materia de justicia ambos candidatos contemplan modificar la forma en la que se elige el Fiscal General.

En cuanto a modelo de país y reactivación económica ambos candidatos no dan mayores detalles, pero coinciden en generar condiciones favorables y recursos para el campo. Ambos coinciden en la revisión de los Tratados de Libre Comercio.