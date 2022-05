Rodolfo Hernández se mantiene en su postura y dice que no asistirá a debates

Además señaló que decidió no ir a debates porque en dos minutos no puede explicar sus iniciativas para el país. Sin embargo, aclaró que sí asistirá a entrevistas con medios de comunicación porque allí tiene la oportunidad de extenderse con su "filosofía".

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, explicó en la emisora Blu Radio.

Vale mencionar que antes de la primera vuelta, el candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción ya había dejado clara su postura de no asistir a debates. "El verdadero debate definitivo no es entre 4 candidatos en un canal periodístico sino entre todos los colombianos alrededor del país”, dijo en su momento.

En ese sentido añadió: "Todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui”, además los definió como un “espectáculo de egos y ataques”.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida”, y continuó: “Mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso es esto lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? ¿Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares?", enfatizó.