Gremios insisten en los riesgos que traería la reforma laboral

En lo que concierne a la estabilidad laboral, el proyecto establece que la duración de los contratos de trabajo debe ser a término indefinido como regla general, lo que estaría limitando los contratos a término fijo y por duración de la obra o tarea solo a labores especialísimas.

Además, se fijan nuevos límites sobre la duración del contrato a término fijo, que no podrá ser superior a un año. Si no se preavisa la no prórroga, el contrato se convertirá automáticamente en indefinido.

Sobre los despidos sin justa causa, en el articulado se propone que el trabajador tenga la facultad de elegir entre el reintegro laboral o el pago de la indemnización legal, contractual o convencional establecida para este tipo de despidos.

A su vez, propone modificar los montos de la indemnización cuando se trate de contratos a término indefinido, siendo estos significativamente superiores a los actualmente previstos en la norma vigente.