Polo Polo anuncia que demandará a Alejandro Riaño por injuria y calumnia

“Yo lo reto a que me muestre una solo prueba de dineros privados o públicos de los que yo me haya apropiado ilegalmente y si no la tiene, lo demandaré”, agregó.

Asimismo, se refirió a los calificativos de “negro” y “gay”, resaltando que se siente orgulloso de su color de piel.

"Con respecto a lo de negro, amo y estoy orgulloso de mi color de piel. Y con lo otro, usted dice que yo soy gay, pero al parecer, aquí el que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme ni mencionarme", manifestó.

Además, Polo Polo expresó que presentará una carta formal a la plataforma de streaming ‘Netflix’ para que retiré el programa de Riaño.

“Con mis abogados presentaré una carta formal a la empresa Netflix para que retire la serie de Alejandro Riaño de su plataforma digital. A los racistas se les castiga por el bolsillo ¡La discriminación ni en juego! Dejaremos el precedente”, expuso.