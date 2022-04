La ley del Montes | El General en su laberinto

Tiene toda la razón el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, al exigirle a Gustavo Petro respeto por la institución que tiene bajo su mando. Las declaraciones ligeras e irresponsables del senador Petro no merecían respuesta distinta de quién está al frente del Ejército Nacional. Afirmar sin pruebas que “algunos generales están en la nómina del clan del Golfo” merecía una respuesta inmediata y contundente por parte de quien está al frente de los soldados del país. La obligación de Petro –para no enlodar a toda la institución, incluyendo a su comandante– es la de suministrar nombres y pruebas de esos “algunos generales” que dice que están en la nómina del clan del Golfo.

El “honor militar” no puede ser pisoteado y mancillado por quien está en campaña por la Presidencia de la República sin haber renunciado a su condición de senador, lo que le permite ampararse en la “inviolabilidad parlamentaria” para hacer semejantes afirmaciones. El senador Petro tiene la obligación de denunciar con nombres y pruebas ante las autoridades a los “generales que –según él– están en la nómina del clan del Golfo”.

¿Qué debió hacer el general Zapateiro ante semejante agresión por parte de Petro? ¿Guardar silencio para no ser señalado de “deliberante”? ¿Bajar la cabeza ante semejante insulto a las Fuerzas Militares de Colombia? ¿Ser cómplice con su silencio de semejante afrenta? ¿Para no ser tratados de “deliberantes” nuestros soldados y policías deben soportar hasta los insultos más crueles, por parte de quienes no sienten aprecio, ni respeto por nuestras instituciones armadas? ¿Deben permanecer callados ante la agresión de sus enemigos? ¿No es hora ya de revisar la “doctrina Lleras Camargo” y ajustarla a los tiempos que corren? ¿Qué sentido tiene ponerle “bozal” a los hombres y mujeres que conforman nuestras

Fuerzas Armadas?