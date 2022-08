“Están creando muchos odios contra las iglesias”: Saade

Un duro debate ha tomado fuerza en el interior del Pacto Histórico y la coalición de gobierno debido a la propuesta de algunos congresistas, entre ellos Gustavo Bolívar y Katherine Miranda, de colocarles un nuevo impuesto a las iglesias.

“Hoy voy a recibir en el Congreso de la República firmas de más de 100.000 ciudadanos pidiendo que haya un impuesto (a las iglesias). La mayoría de iglesias tiene función social importante, pero hay algunas que no. Se están enriqueciendo y por ley no están pagando impuestos”, indicó la representante en declaraciones a medios de comunicación.

Agregó: “El Gobierno pasó del no rotundo al ‘revisémoslo’. Yo creo que es muy posible”. Sin embargo la iniciativa no ha caído bien en algunos sectores del Pacto Histórico.

Por su parte, Gustavo Bolívar indicó: “No pueden seguir enriqueciendo sin un gesto de solidaridad con esos millones de hijos de Dios que aguantan hambre. Coherencia, es hora de un diezmo a las iglesias”.

Frente a estos hechos, el ex precandidato presidencial y miembro de la coalición, Alfredo Saade, expresó su preocupación debido a que considera que dicha iniciativa busca “crear odios en contra de la iglesia”.

“Lo primero que me gustaría decir es que el senador Gustavo Bolívar no es el vocero del Pacto Histórico, porque ya el mismo ministro de Hacienda fue enfático en decir que no entraría en la reforma tributaria el pago de impuesto de las iglesias, por lo tanto, yo creo que es desafortunado todo lo que están haciendo porque están creando odio en contra de las iglesias, en contra de los católicos, de los cristianos, los mormones, los pentecostales”.

Agregó: “Imagino que la representante Katherine Miranda no leyó las propuestas del hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato (…) El presidente de la república fue enfático, no hay impuestos, el minhacienda ahora lleva la propuesta de la reforma tributaria ante el Congreso de la República y ahí dice que no hay impuesto para las iglesias. ¿Cuál es el afán de ellos de crear odio? ¿Cuál es el afán de hacer creer que las iglesia católicas son lavadoras de dinero?”.

“Sería muy bueno y es la invitación que estoy haciendo a políticos como Gustavo y como Katherine Miranda, sería muy bueno que esos políticos se bajaran de su camioneta blindada y nos fuéramos a corregimientos, municipios alejados de este país donde el Estado no llega y revisemos las grandes obras sociales que nosotros hacemos (…) ellos no pueden seguir dando declaraciones solamente para ganar un titular de prensa, muy irresponsable lo que están haciendo”.

Señaló: “Nosotros estamos confiando en la palabra que dio el presidente, que me la dio a mí y luego la hicimos pública, de que no se gravaría con impuestos se va a cumplir y la está cumpliendo.