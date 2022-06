María Antonia Pardo se pronuncia sobre el escándalo de los ‘Petrovideos’

De acuerdo con el director del programa ‘Mañanas BLU’, Néstor Morales, Daes le habría manifestado que “financia desde hace cinco años a la señora María Antonia Pardo, así como también a 25 amigos que han tenido problemas económicos”.

Siete días después de la filtración de los videos, María Antonia Pardo publicó un hilo en Twitter en el que da su versión de los hechos.

Señaló que quien la invitó a trabajar para Gustavo Petro fue la esposa de este, Verónica Alcocer, en abril de 2021.

La persona que a mí me invitó a trabajar para Gustavo Petro fue su esposa, Verónica Alcocer.



NO LLEGUÉ IMPUESTA.



La invitación la recibí vía telefónica, llamada que se hizo desde Europa en el mes de abril del año 2021. Me dijo que le gustaba lo que yo escribía y mis análisis. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) June 17, 2022

Agregó que cuando empezó a trabajar como directora de comunicaciones del exalcalde de Bogotá encontró que no había un equipo robusto para trabajar.

¿Había equipo para dirigir? No, no lo había. Lo único que tenía Petro en ese momento era un jefe de prensa en Bogotá y un realizador audiovisual que llevaba más de un año en Sincelejo (ambos de la UTL) . No había más. De resto había dos asesores extranjeros fuera de Colombia.

Sobre los asesores dijo que se trataban de “el Sr. Vinicio Alvarado, diseñador de la línea gráfica del Pacto Histórico (en el 2018 fue quien hizo los comerciales para TV de la 2da vuelta). El segundo, un experto en analizar desde el punto de vista psicológico al electorado, el Sr. Daniel Eskibel”.

El primero, un publicista, el Sr. Vinicio Alvarado, diseñador de la línea gráfica del Pacto Histórico (en el 2018 fue quien hizo los comerciales para TV de la 2da vuelta). El segundo, un experto en analizar desde el punto de vista psicológico al electorado, el Sr. Daniel Eskibel. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) June 17, 2022

La periodista expuso que la comunicación con dichos asesores “era una vez a la semana por zoom” y que ante el panorama de que “no había a quien dirigir ni presupuesto para hacerlo” decidió buscar financiación.

“Busqué financiación para poder trabajar. El empresario Chris Daes, quien no solo es mi amigo, sino también una persona con la que tengo vínculos comerciales desde hace 10 años, fue la persona a la que acudí. Le vendí la idea así: “Quiero tender puentes entre centro e izquierda”, añadió Pardo.

Seguidamente, confirma que sí recibió dineros de Daes: “Él me dijo explícitamente que no quería tener nada que ver con campañas. Le expliqué que no estábamos en campaña, sino en la parte previa. Y que era perfectamente legal. En todo caso me dijo: te financio a ti. Y así lo hizo. Financiación que se dio entre junio y diciembre de 2021”.

Él me dijo explícitamente que no quería tener nada que ver con campañas. Le expliqué que no estábamos en campaña, sino en la parte previa. Y que era perfectamente legal. En todo caso me dijo: TE FINANCIO A TI. Y así lo hizo. Financiación que se dio entre junio y diciembre de 2021 — María Antonia Pardo (@NanyPardo) June 17, 2022

Sostuvo que “en plata blanca yo le doné mi trabajo a Petro y subcontraté un equipo proveniente de agencia para poder hacer bien el trabajo. Mi mano derecha en esa labor fue el señor Jorge Muñoz (quien enfermó en septiembre del año pasado y murió en febrero de este año). Éramos ocho personas”.

Sobre los rumores de que Daes habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro, la periodista afirmó que para el momento de las grabaciones, el actual senador no se había inscrito como candidato a la Presidencia, por lo tanto no estaba en campaña.

“Cuando dejé comunicaciones, y aunque casi todos los que trabajaban conmigo se quedaron, paré inmediatamente de pagarles. Reitero: en diciembre de 2021 no había campaña. Petro sé inscribió como candidato en enero de 2022. ¿De qué financiación ilegal hablan? No hubo tal. Es falso”, ‘trinó’ Pardo.