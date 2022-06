A mi hija jamás la verán recibiendo una coima por contratos públicos: Petro

Más tarde, citando a otra nota de un medio nacional sobre las palabras de Sofía, Petro volvió a trinar, aclarando las declaraciones de su hija están siendo confundidas.

“El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”, trinó.