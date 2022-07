“No vamos a generar venganzas pero tampoco a proteger impunidades”: Velásquez

"Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante", trinó el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, recordado por haber sido el investigador de la parapolítica.

El presidente electo Gustavo Petro designó a Velásquez Gómez hace un par de días y desde entonces se dividieron opiniones entre los distintos sectores del país: mientras hay unos que lo consideran un jurista reconocido nacional e internacionalmente por sus gestiones contra la corrupción y los Derechos Humanos, a otros les parece que su nombre ataca a poderes tradicionales en el país, que no conoce sobre la doctrina y la estrategia militar y policial y que no logrará conciliar la anunciada difícil relación entre el gobierno entrante y los uniformados.