La historia detrás del secuestro de la hija de Rodolfo Hernández

La primera vez que se conoció sobre este secuestro fue cuando Hernández se lanzó a la alcaldía de Bucaramanga. Se supo que Laura Juliana, hija adoptada por el matrimonio, fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional.

El mismo político aseguró en una entrevista años después que por su hija el grupo armado le exigía dos millones de dólares. Agregó que a pesar de que tenía la cantidad de dinero, no quiso pagar el rescate.

Meses después, el ingeniero volvió a mencionar el caso, reiterando que no pagó el dinero que pedían por Laura Juliana.

“A mi hija me la mataron, ¿por qué la mataron?, porque el Estado nunca cumplió, entonces me cogieron a mí de chivo expiatorio, hubiera podido ser uno de ustedes y los matan al no aceptar la exigencia de ellos, yo tenía que pagarles 2 millones de dólares”, dijo Rodolfo en pleno debate en Caracol Televisión, mucho antes de la primera vuelta.

A pesar de la dura confesión, el candidato explicó las razones. Según su criterio, haber desembolsado la cantidad de dinero que pedía el grupo delincuencial, daba aval para que luego secuestraran uno a uno a los demás miembros de su familia.

“Pagan, yo tengo tres hijos más, lo cogen a él y luego cogen al otro y luego cogen al otro y luego toda mi familia, eso no tiene fin, me tocó amarrarme los calzones y afrontar este dolor”, aclaró.