La Ley del Montes | Los 5 alfiles de Petro

La elección de Gustavo Petro como presidente fue sin duda el hecho político del año en Colombia en este 2022 que está por culminar. Luego de haber sido derrotado cuatro años atrás por Iván Duque y de convertirse en su mayor contradictor político, el país eligió por primera vez a un ex combatiente guerrillero para que gobernara desde la Casa de Nariño. Otros aspirantes desmovilizados, como Carlos Pizarro y Antonio Navarro, ambos ex militantes del M-19, como Petro, lo habían intentado pero fracasaron. El primero de ellos fue asesinado en 1990 cuando aspiraba a la Presidencia de la República y el segundo no logró los votos necesarios en sus dos aspiraciones, después de ser miembro de la Asamblea Constituyente de 1991, ministro de Salud y Gobernador de Nariño.