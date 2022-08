La ley del Montes | La paz total de Petro

La nueva realidad indica que la extradición dejó de ser el “garrote” con el que ambos gobiernos -Colombia y Estados Unidos- amenazaban a los narcos. Lo que sí es cierto es que las condiciones favorables de detención de los narcos en USA solo aplican para los “narquitos”, pero no para los capos. Gilberto Rodríguez acaba de morir en una cárcel. A Carlos Lehder casi no lo sueltan. Y a alias Otoniel no le va muy bien.

De modo que debemos entender que la oferta de no extradición de Petro es para los capos. Y eso si es un problema muy grave, porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en Colombia es que a “rey muerto, rey puesto”. Es decir: todos los capos son reemplazables. En los 80 y 90 fueron dados de baja Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha con cientos de sus lugartenientes. Los Rodríguez Orejuela fueron capturados, al igual que El Caracol y muchos más. Pero el negocio se mantuvo intacto. El tráfico no disminuyó un gramo. Llegaron nuevos capos, que siguen en el negocio. Los mandos medios ascienden.

Y esta parte de la historia tiene un protagonista con el que debe contar Petro: Estados Unidos, que ha definido la política antidrogas de Colombia en las últimas décadas. Y la política de Estados Unidos depende del gobierno de turno: con los demócratas se puede hablar del asunto, con los republicanos no existe la menor posibilidad. Es decir: sin Estados Unidos la no extradición de narcos puros de Petro no tiene futuro. No pasaría de ser una botadera de corriente. Punto.