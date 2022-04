La ley del Montes | El fenómeno Fico

Pero el hecho de que no sea “el que diga Uribe”, no significa que sea enemigo de Uribe, como no lo fue en sus tiempos de alcalde de la capital antioqueña. Y ello es así porque el talante de Fico Gutiérrez es el de trabajar en equipo y con todos aquellos que puedan aportar, como bien lo dice el hoy candidato presidencial, “siempre que no sean violentos ni corruptos”.

El triunfo inobjetable que obtuvo en la consulta interpartidista del Equipo por Colombia –frente a candidatos regionales muy bien posicionados, como Alex Char y David Barguil– lo convirtió no solo en un candidato sólido, sino que le dio un enorme potencial de crecimiento. Fico tiene la frescura y la novedad de la que carece Petro y eso en términos electorales pesa mucho. Mientras el primero tiene techo por escalar, el margen de crecimiento del segundo es mucho menor.

Pero en votos constantes y sonantes la consulta le dio a Fico Gutiérrez un piso electoral de 4.000.000 de votos, frente al Pacto Histórico de Petro, que obtuvo 5.500.000. Es decir, si se suman a cada candidato los votos totales de las consultas, podría decirse que Petro le sacó a Fico 1.500.000 votos de ventaja.