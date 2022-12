¡El esperpento de Roy…!

Los grandes ganadores con la reforma política –tal y cómo está quedando– serían los actuales congresistas del Pacto Histórico, quienes podrían atornillarse en sus curules por varios periodos. Ya no tendrán que disputar su llegada al Congreso con figuras nuevas de esa alianza política. El Gobierno les garantiza sus lugares de privilegio en las listas a cambio de que voten favorablemente la reforma política.

Ahí radica buena parte del inconformismo de quienes apoyaron a Petro a la Presidencia, mucho más cuando el propio Petro –entonces senador– se opuso a una iniciativa que también atentaba contra las minorías: “si las minorías no son escuchadas, si son aniquiladas, el único camino que queda en Colombia es la violencia”, declaró Petro en un debate en el Congreso.

Es obvio que el Petro senador pensaba muy distinto a lo que piensa hoy el Petro presidente. Otro congresista que también se ha expresado abiertamente contra la iniciativa es el senador Inti Asprilla, quien sostiene que: “la reforma política tal y como ha sido concebida, no me permite aprobarla y no me permite apoyarla, porque cuando yo voté por Gustavo Petro, nunca tenía en la cabeza que íbamos a imponer las listas cerradas”. Aunque a la reforma política aún le faltan cuatro debates, lo cierto es que el esperpento que están aprobando los congresistas no contribuirá a mejorar las costumbres políticas en Colombia. Todo lo contrario, las agravarán, porque quienes llegaron al poder con la oferta del “cambio” solo han aprovechado el triunfo para perpetuar las prácticas nefandas de quienes los antecedieron.