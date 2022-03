Márquez dice que rechazó solicitud para ser fórmula de Fajardo

Márquez, quien fue la segunda votación del Pacto Histórico, indicó que permanecerá en esa colectividad.

“Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial (…) somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”, dijo la líder afro.

Por parte, el exgobernador de Antioquia, quien en las últimas horas anunció a Luis Gilberto Murillo como su coequipero, desmintió haber solicitado a la dirigente sumarse a su candidatura.

“Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, dijo.

Vale mencionar que el miércoles en horas de la tarde, el candidato afirmó en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con Íngrid Betancourt, Carlos Amaya, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, entre otras personas, para conversar sobre la agenda para los próximos dos meses, antes de que se celebren las elecciones presidenciales; reiteró que ninguno de ellos iba a ser su fórmula vicepresidencial. Incluso, la candidata de Verde Oxígeno aclaró que en ningún momento se tocó el tema de las fórmulas vicepresidenciales.

Ahora, este jueves Fajardo confirmó que se trata de Luis Gilberto Murillo y que lo eligió por ser un conocedor del tema de las regiones.