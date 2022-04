Nueva denuncia de Francia Márquez: “Me llamaron preguntando por King Kong”

“Hace un rato, mientras estaba almorzando, me entró una llamada y la contesté y cuando pregunté quién habla, me dijeron con quién hablo, le dije a quién necesita y saben qué me respondieron: a King Kong”, aseguro Márquez.

Seguidamente, mientras los seguidores de la dirigente y líder social mostraban su rechazo a la denuncia, Francia aseveró que dicha situación no la detiene, aunque sí la “hiere”.

“Eso a mí no me quita las fuerzas, eso a mí no me desanima, por supuesto eso duele, eso lástima, eso hiere”, dijo.

Hay que recordar que no es la primera vez que Márquez denuncia actos de racismo y discriminación en su contra durante la campaña a las elecciones presidenciales 2022.