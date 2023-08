Escándalos: del “Fue a mis espaldas”, de Samper, al “No lo crié”, de Petro

Otra frase para el recuerdo la pronunció el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) al referirse a aportes a su campaña de la constructora brasileña Odebrecht.

"No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de enterar", dijo Santos en marzo de 2017 y agregó: "Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho".

El gerente de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, Roberto Prieto, fue condenado a cinco años de cárcel y salió libre en abril pasado, mientras que la Procuraduría General lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y le impuso una multa de 50 millones de pesos (unos 12.400 dólares o 11.251 euros al cambio de hoy).