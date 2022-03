Momentos álgidos del primer debate presidencial tras resultados de consultas

Otro de los momentos más acalorados sucedió cuando Íngrid Bentacourt se refirió a un supuesto episodio de depresión que sufrió Gustavo Petro cuando era secretario de la embajada de Colombia en Bélgica.

Los candidatos se estaban lanzando ataques por los cargos públicos que desempeñaron durante gobiernos anteriores.

“¿En qué gobierno trabajaste tú cuando trabajaste en la embajada de Bélgica?”, le preguntó Ingrid a Gustavo.

Este respondió que “en el de Gaviria porque me iban a matar” y preguntó: ¿Sabes por qué renuncié?”. A lo que Bentacourt contestó: “porque te dio una depresión”.

Petro contraatacó diciendo: “No entiendo: me nombran para salvar mi vida, renuncio porque no quería estar en el gobierno de Samper y ustedes defendían a Samper, ¿o no lo defendiste con Carlos Alonso Lucio?”.

Íngrid aseguró que esa versión era “falsa” y continuó: “Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, aseveró la candidata.

Lo dicho por la aspirante del partido Verde Oxígeno ha generado polémica en redes sociales, pues algunos consideran que los problemas de salud mental no deberían ser utilizados para ganar un debate.

Una de las que criticó fuertemente a Betancourt fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien publicó en su Twitter: “Lo siento, pero Íngrid Betancourt cayó muy bajo, qué mal ser humano es”.