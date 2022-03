La ley del Montes | Los 10 mandamientos del buen elector

Al Congreso no se llega a pasar cuentas de cobro. Ni mucho menos a fomentar reyertas con los adversarios políticos. No es el escenario para promover odios y resentimientos. Las leyes no se tramitan, ni se aprueban, a partir de la venganza. “Cuando llegue al Congreso lo primero que haré será meter preso a Uribe”, ofreció un aspirante al Senado hace cuatro años, como si la suerte del ex presidente dependiera de un congresista y no de la Justicia.

Ese tipo de expresiones -que se han vuelto a escuchar en esta campaña- no solo muestran un escandalosa ignorancia, sino un enorme odio y un gran resentimiento. No se legisla con odio, ni se puede gobernar con odio. Legislar y gobernar con odios es llevar al país a la confrontación eterna y al conflicto perpetuo. No es eso lo que quiere la inmensa mayoría de los colombianos.

Esta campaña se ha caracterizado por el uso vulgar y agresivo del lenguaje, expresado fundamentalmente en vallas publicitarias y en redes sociales. La presunción de inocencia y el buen nombre de los adversarios han sido pisoteados sin pudor. El “todo vale” terminó por imponerse.