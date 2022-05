El voto de los que no pasaron será clave en la segunda vuelta

Entre los cuatro candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta, dos manifestaron abiertamente que apoyarán a Rodolfo Hernández en la contienda política contra Gustavo Petro.

Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, tercer lugar con más de 5,05 millones de votos, advirtió al conocer los resultados: “Nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia. No he hablado con Rodolfo, ni necesitamos hacerlo, pero quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país ni poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos, y por eso Rodrigo (Lara, su fórmula vicepresidencial) y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”.

Añadió en este sentido que “ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría siempre, tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente unir a Colombia, porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante”, aseguró.

Y concluyó: “La democracia se cuida y se respeta. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro”.