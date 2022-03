“Curules de paz podrían quedar en manos de victimarios”: exministros

Los exministros del interior y coautores de las curules de paz Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo denunciaron este miércoles una serie de irregularidades en las elecciones de estas circunscripciones especiales.

“En los departamentos del Cesar y el Tolima las curules de paz podrían quedar en manos de los victimarios y de clanes regionales de la política tradicional violando lo previsto en la Constitución y en el Acuerdo de Paz”, manifestaron.

Esta denuncia se suma a las alertas que han realizado los diferentes candidatos y organizaciones de víctimas en los territorios más afectados por la violencia del conflicto armado.

En el comunicado a la opinión pública, los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos comentaron que “los candidatos inscritos en las circunscripciones especiales de paz nunca recibieron el anticipo de financiación que ordena la constitución”.

“Las verdaderas víctimas no pueden ser despojadas nuevamente de sus derechos. Las curules de paz son para ellos, no los victimarios ni los clanes politiqueros, y el gobierno no hace nada”, dijeron.