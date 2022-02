Córdoba: lo que exigen sus habitantes a los candidatos

La lideresa de víctimas Rosa Amelia Hernández le dijo a EL HERALDO que en su concepto “acá en Córdoba hay muchas necesidades, muchas cosas que deben trabajar los políticos: la corrupción, la seguridad, la inversión social”.

Eso, afirma, es “lo primordial”, porque “hay una necesidad actual para nuestros campesinos, nuestras mujeres de todas las etnias, afros, indígenas, campesinos”. En cuanto al tema de la seguridad, advierte Hernández: “Para nosotros como líderes y lideresas debe haber mayor seguridad para que tengamos esa oportunidad de orientar a nuestra gente sobre cómo debemos exigir nuestros derechos y también cómo tenemos que cumplir nuestros deberes”.

La seguridad debe imperar, agrega, “en todo el sector rural, porque como líderes corremos mucho riesgo, no nos podemos desplazar, y es que ser líder no es un delito, es algo que se nace con eso, eso no es que uno se hace. Y que nos dejen trabajar tranquilos para que luchemos por las verdaderas víctimas”.

En lo referente a la inversión social, señala la lideresa, “los campesinos afrontan una gran dificultad, porque no hay vías de acceso, no les pueden comprar sus productos”. Y finalmente pide para las elecciones del presente año que “no haya esa corrupción y que sepamos elegir, no por su cara bonita ni por dádivas sino por convicción, porque sí va a mejorar la calidad de vida y el entorno”.