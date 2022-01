Duque admitió que habló con Zuluaga tras rechazo de Equipo por Colombia

El presidente Iván Duque admitió haber recibido una llamada por parte del candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, en la que hablaron sobre la decisión del Centro Democrático de estar fuera de cualquier coalición.

"Él me llamó y simplemente me informó, cosa que le agradezco, me llamó y se lo agradezco, porque estatutariamente tengo un papel, y me dice: ‘mire, se ha tomado una decisión, vamos a proceder de esa manera ’. Perfecto, él es el candidato y los candidatos tienen que saber tomar sus decisiones", dijo el mandatario durante una entrevista con Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol.