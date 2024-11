Luego de que Iris Marín, Defensora del Pueblo, emitiera un fuerte pronunciamiento este miércoles en el que le pide a Armando Benedetti retirar sus aspiraciones de ocupar altos cargos públicos por “violencia contra la mujer” e hiciera un llamado al Presidente Gustavo Petro a no ejecutar el polémico nombramiento del exsenador como su asesor político; Adelina Guerrero Covo, exesposa de Benedetti se refirió a las acusaciones del presunto caso de violencia del que habría sido víctima por parte de su exesposo.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, aseguró Guerrero Covo a través de su cuenta de X.

Marín también recordó que fue en julio de este mismo año cuando la Cancillería del Gobierno colombiano informó que una situación de violencia de género había sido notificada a través de su Embajada en España con la cual se abrió una investigación disciplinaria a Benedetti.

