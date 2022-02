Ley del Montes | ¿Campaña electoral o batalla campal?

En las principales ciudades del país, todos los días son destruidas vallas de distintos candidatos, sean de izquierda, centro o derecha. Los violentos no distinguen partidos o movimientos políticos. Por eso es un grave error por parte de algunos candidatos quienes guardan silencio ante las agresiones que sufren sus adversarios o contradictores. Quienes hoy callan ante los ataques violentos, mañana podrían ser víctimas de las mismas agresiones que por puro cálculo electoral no condenan, ni rechazan.

Ante el escalamiento de la violencia electoral el primer llamado es a los candidatos a que asuman una conducta mucho más responsable frente a sus afirmaciones. No todo vale en una campaña. Ni las injurias, ni las calumnias -que podrían originar posteriores ataques a sus contradictores políticos- deberían permitirse en un debate electoral. Moderar el lenguaje ahora que los ánimos empiezan a crisparse es una necesidad y una obligación.

Pero los electores también deben ser responsables a la hora de confrontar sus ideas. Sus candidatos no son infalibles y también pueden equivocarse. “Endiosar” al candidato de sus afectos y no ver en él ningún defecto -hasta el punto de justificar todas sus actuaciones- es no sólo una muestra de inmadurez política, sino -sobre todo- una gran irresponsabilidad. Un buen elector no traga entero todas las promesas de los candidatos. En tiempos de elección se requieren más votantes racionales que emocionales. Elegir mal resulta demasiado costoso en términos democráticos.

Y otro actor importante para evitar el escalamiento de la violencia en estos tiempos electorales son las autoridades. Los candidatos no pueden estar desprotegidos en sus correrías por el país y sus llamados de atención deben ser escuchados con prontitud. La obligación de las autoridades es minimizar los riesgos de los candidatos con el fin de garantizar su integridad física y su vida.

¿Qué hacer ante el escalamiento de la violencia en estos tiempos electorales?