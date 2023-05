Wilson Manyoma, el gran 'Saoko' de la salsa

Su carrera, no se ha visto solo marcada por grandes logros, sino también por momentos “dolorosos”.

Uno de estos episodios que afirma el vallecaucano, se relaciona con la realización de la novela biográfica de Joe a cargo de un canal de televisión nacional.

“Joe me llamó para que le colaborara con la novela. Yo le dije que sí y me advirtió que me llamarían para una entrevista. Llegaron a mí, hablamos, y les dije: ‘Bueno sí, pero esto vale tanto’. Este es el día y no he recibido un bombón, me siento estafado”.

Wilfred Peinado, mejor conocido como ‘Mijito lindo’, en la industria musical, expresó el cariño que le tiene al artista.

“Wilson Manyoma es la máxima leyenda viva en el país. Este año cumple cincuenta y tres años de carrera artística y a lo largo de estos años hemos recorrido distintos países. Es un gran amigo y lo amo. Wilson es un sonero, un creativo”.

Recientemente, Manyoma, lanzó La salsa del amor y El loco, dos temas de han recibido con la aceptación de su público.

“En Barranquilla he encontrado el cariño de la gente. Esta es mi casa y la amo, gracias Barranquilla por lo que me das”.