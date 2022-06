Video de Vladímir Putin “temblando” aumenta rumores sobre su salud

Sobre esto, el canal de Telegram ‘General SVR’, que supuestamente es administrado por el exoficial del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia Viktor Mikhailovich, aseguró que los médicos del mandatario le recomendaron no participar en eventos que duren de más de hora y media.

Esta no es la primera vez que se especula sobre la salud de Putin. Recordemos que en mayo pasado el diario británico Daily Mail afirmó que se le habría detectado un tumor abdominal y Parkinson hace 18 meses.

Por otra parte, el exagente de KGB —Comité para la Seguridad del Estado— Boris Karpichkov dijo en conversación con el diario británico The Sun que Putin tendría demencia.

“Está, o al menos actúa, loco y obsesionado con ideas paranoicas", dijo el exespía.

Además, al mandatario se le vio en un video donde aparentemente temblaba y sin control total de sus extremidades inferiores, mientras recibía la visita de Alexander Lukashenko, líder bielorruso.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.



He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF