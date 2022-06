Asciende a 6 los casos sospechosos de viruela del mono en Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil informó este sábado que analiza otros cuatro casos “sospechosos” de viruela del mono, con lo que ya llegan a seis los pacientes que están bajo vigilancia médica por esa enfermedad, de la que aún no existe un enfermo confirmado en el país.



Esta misma semana, las autoridades sanitarias habían informado de que existían dos personas con la sospecha de haber contraído ese mal y que se encontraban “aisladas, en recuperación y bajo una estricta vigilancia médica”, a la espera del resultado de los respectivos análisis de laboratorio.



Las primeras dos sospechas fueron registradas en el estado de Ceará (noreste) y en Santa Catarina (sur), pero este sábado el número de pacientes con síntomas subió a seis, con otros detectados en Mato Grosso do Sul (centro), Río Grande do Sul (sur) y Rondonia, en el oeste y donde existen dos enfermos.