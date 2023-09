Mujer quedó en estado crítico tras caer de atracción en parque de diversiones

La silla donde estaba la mujer se desprendió de la base, causando que saliera “volando”. La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero el hecho quedó grabado en video y se supo que sufrió varias fracturas en distintas partes del cuerpo y un trauma cerebral.

El hecho ha causado indignación en redes sociales. El debate se ha instalado entre los que dicen que se trata de un hecho aislado y los que piensan que este tipo de atracciones debe ser eliminado.

“Si antes no me quería subir a eso, ahora ya quedó cancelada totalmente la idea”. “Ni por todo el dinero del mundo me subo en ese juego”, son algunos de los comentarios.