Usuarios reportaron falla mundial en Twitter

Uno de los más recientes escándalos del multimillonario Musk fue el bloqueo de varias cuentas de periodistas que criticaron sus actuaciones.

Medios internacionales informaron que las cuentas de Twitter de varios periodistas que cubren a Elon Musk fueron suspendidas este jueves y sus publicaciones borradas.

Los periodistas trabajan para medios como The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America.