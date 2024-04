Tres muertos deja desplome de helicóptero privado en México

La aeronave, un helicóptero Bell 206JR III con matrícula XB-PIP operado por la empresa Helidom, cayó sobre un taller mecánico ubicado en la avenida Del Imán y avenida Aztecas, en el sur de la metrópoli.

"Me encuentro en la alcaldía Coyoacán donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas", señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) de la capital, Pablo Vázquez Camacho en un mensaje en la red social X.

El funcionario previamente había indicado que la aeronave no pertenecía al agrupamiento de vigilancia Cóndores de la citada dependencia y dijo que en el lugar se encontraba personal de la dependencia a su cargo, además del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y policías de tránsito y personal de bomberos.