Pánico en Estados Unidos por nuevo tiroteo que deja dos muertos

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos se registró este domingo. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en un centro comercial de Indiana, donde al menos dos personas murieron, una de ellas sería el atacante que fue abatido. Se habla de más de cinco personas heridas.

De acuerdo con medios locales, los detalles sobre las circunstancias del tiroteo no se dieron a conocer de inmediato, pero los testigos informaron haber escuchado hasta 20 disparos.

La Policía de Greenwood confirmó que por ahora la identidad del atacanten no ha sido revelada. Tampoco se han dado a conocer las condiciones de los heridos.

Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis le pidió a la ciudadanía que evite compartir información errónea que pueda generar pánico.

“IMPD está ayudando con un incidente en el Greenwood Park Mall. Evite el área”, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis. “Evite compartir información errónea en las redes sociales hasta que [la policía de Greenwood] confirme los detalles”, señaló la institución.

IMPD is assisting with an incident at the Greenwood Park Mall. Please avoid the area. Greenwood Police Department is the lead agency. Please avoid sharing misinformation on social media until they confirm details. pic.twitter.com/uttgroT809