Autor de tiroteo en Estados Unidos llevaba un rifle y 600 rondas de munición

Orlando Harris, como fue identificado el autor, era un afroamericano de 19 años y exalumno del centro educativo, de donde se graduó el año pasado.

Harris, quien fue abatido por la Policía, dejó en su vehículo una nota en la que se leía "No tengo ningún amigo. No tengo ninguna familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. Toda mi vida he sido un solitario aislado. Esta era la tormenta perfecta para un tiroteo masivo".

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 61 años y otra de 16 años.

Siete personas más resultaron heridas y fueron llevadas a centros de salud, informaron los agentes.