Sebastián Marset, narco señalado de crimen de fiscal Pecci, niega su autoría

Marset es acusado de ser el autor intelectual del crimen del togado en 2022, sin embargo, desde la clandestinidad ha negado su participación directa o indirecta con el homicidio.

“Yo no tengo ni un 0,1 por ciento que ver en eso. No existe nada mío en eso. No estoy afín tampoco”, afirmó el narco en entrevista con Canal 4, un medio uruguayo.