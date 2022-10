Rishi Sunak, favorito en el partido Conservador para asumir primer ministerio

Según los cálculos de las cadenas británicas, 180 diputados (del total de 357) han declarado su respaldo al antiguo responsable de Economía, mientras que la otra aspirante, Penny Mordaunt, líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, suma solo 25 declarados públicamente.

A las 14.00 hora local (13.00 GMT) de este lunes termina el plazo para que los diputados que aspiren al liderazgo "tory" -tras la dimisión de Liz Truss como primera ministra- presenten sus candidaturas, siempre que tengan el respaldo de al menos 100 miembros del grupo parlamentario "tory".

El Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cargos ministeriales, ha organizado este proceso después de que Truss anunciase su dimisión el pasado jueves a raíz de que su programa fiscal -con recortes de impuestos financiados con deuda- provocase fuertes turbulencias en los mercados financieros.

Sunak ha sumado numerosos apoyos después de que el ex primer ministro británico Boris Johnson anunciase anoche que no se presentaba a estas primarias, tras llegar a la conclusión de que "no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".